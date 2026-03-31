Мінфін почав шукати радника з продажу “Сенс Банку” і Укргазбанку

Міністерство фінансів оголосило конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій АТ "Сенс Банк" і АБ "УКРГАЗБАНК".

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Основним завданням радника буде супровід підготовки та продажу пакетів акцій, зокрема підвищення їхньої вартості, залучення потенційних інвесторів, а також організація та проведення всіх етапів угоди.

До конкурсу Мінфін допустить тільки юридичних осіб, що входять до рейтингу фінансових радників за найбільшими M&A-угодами у Європі за останні роки.

Критеріями відбору стануть висока компетентність, міжнародний досвід продажу фінустанов, а також наявність якісного та комплексного плану дій з продажу пакетів акцій банків.

На початку жовтня 2025 року уряд ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".