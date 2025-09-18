За рік великої приватизації держава продала чотири об’єкти

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Про це інформує Фонд державного майна України.

Це результат продажу чотирьох об’єктів, уточнює пресслужба ФДМУ.

"Першим реалізованим лотом в межах великої приватизації став готель "Україна" в Києві. За нього змагалося троє учасників і за підсумками торгів вартість активу зросла з 1 млрд грн до понад 2,5 млрд грн", – зазначено у повідомленні.

На аукціон з продажу Об’єднаної гірничо-хімічної компанії зареєструвався лише один учасник. Кабмін та Антимонопольний комітет дозволили єдиному учаснику приватизувати актив за понад 3,9 млрд грн.

Серед успішно реалізованих лотів великої приватизації ФДМУ також називає два санкційні активи.

За газобетонний завод "Аерок" конкурували три учасники, що зумовило підняття ціни на торгах майже вдвічі — до майже 1,9 млрд грн.

Також вдвічі зросла ціна за "Вінницяпобутхім". За нього змагалися двоє учасників і фінальна вартість склала понад 608,1 млн грн.

Кошти з продажу санкційного майна надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, зазначає ФДМУ.

"Велика приватизація — це дієвий механізм перетворення державних активів на фінансові ресурси. Вона не лише забезпечує значні надходження до бюджету, але й сприяє розвитку підприємств, що працюватимуть на благо економіки", — наголосила в. о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило.

Станом на 18 вересня в системі оголошено два аукціони з великої приватизації загальною стартовою вартістю майже 4,8 млрд грн, додає ФДМУ.

"Позмагатися за право придбати Одеський припортовий завод та санкційний актив Мотордеталь-Конотоп може кожен охочий, крім учасників, пов'язаних з країною-агресором", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за результатами його діяльності до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що результат аукціонів з малої приватизації на Prozorro.Продажі за сім років — понад 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів.

За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень

Раніше повідомлялося, що користувачі державних сільськогосподарських земель сплатили за півріччя 526,8 мільйонів гривень.