"Енергоатом" сплатив понад 102 мільярди гривень за спеціальними обов’язками

З початку 2025 року "Енергоатом" сплатив понад 102 млрд грн, щоб забезпечити населення доступною електроенергією.

Про це АТ "НАЕК "Енергоатом" пише у Telegram.

З початку року за покладеними спеціальними обов’язками "Енергоатом" сплатив 102,2 млрд грн (з ПДВ). Зокрема було покрито 100% вартості послуги за січень-серпень 2025 року та 40% прогнозної вартості за вересень, говориться у повідомленні.

"Покладені спеціальні обов’язки (ПСО) – це державний інструмент, який дозволяє утримувати тариф на електроенергію для населення нижчим за ринковий рівень. Його мета – зменшити фінансове навантаження на українські родини, особливо в умовах економічної нестабільності", – нагадує компанія.

Згідно з фінансовим планом АТ "НАЕК "Енергоатом", прогнозна вартість послуги ПСО у 2025 році становить 163,9 млрд грн (з ПДВ).

У 2024 році Енергоатом сплатив за послугу ПСО 153 млрд 184 млн грн (з ПДВ).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2025 року українські АЕС згенерували більше 26,8 млрд кВт⋅год електроенергії.

Раніше керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що "Енергоатом" має достатній запас ядерного палива, а також необхідні довгострокові договори на конверсію, збагачення урану та постачання палива до України. Ремонтна кампанія триває згідно з графіками, затвердженими Міністерством енергетики України.

Раніше повідомлялося, що 19 червня на засідання Верховної Ради викликали міністра енергетики Германа Галущенка. Він мав представити доповідь щодо проблем підготовки до опалювального сезону, закупівлі газу. А також щодо "схованих грошей Енергоатому" – йшлося про 60 млрд грн.

У звіті тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг стверджується, що діючий тариф на електроенергію для населення забезпечує "Енергоатому" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації, що становить близько 49 млрд грн на рік.

"Енергоатом" у свою чергу заявив, що інформація про надприбутки компанії через підвищення тарифу для населення, яка міститься у звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, є маніпулятивною.