До Ради викликали Галущенка: його хочуть запитати про "сховані гроші Енергоатому"

На засідання Верховної Ради 19 червня викликали міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Галущенко має представити доповідь щодо проблем підготовки до опалювального сезону, закупівлі газу та "схованих грошей Енергоатому". За словами Железняка, мова йде про 60 млрд грн.

Нагадаємо:

У звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг стверджується, що діючий тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт*год забезпечує для АТ "НАЕК "Енергоатом" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації у розмірі 0,99 грн/кВт*год, що становить близько 49 млрд грн на рік.

"Енергоатом" заявив, що інформація про надприбутки компанії у розмірі 49 млрд грн через підвищення тарифу для населення, яка міститься у звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, є маніпулятивною.