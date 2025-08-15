Енергоатом розповів, скільки електроенергії згенерували АЕС за пів року

За перше півріччя 2025 року українські АЕС згенерували більше 26,8 млрд кВт⋅год електроенергії.

Про це у Фейсбуці повідомляє АТ "НАЕК "Енергоатом"

"Коефіцієнт використання встановленої потужності станцій перевищив 78%, а в осінньо-зимовий період 2024-2025 років наблизився до 100%. Частка НАЕК у загальному енергобалансі країни становить понад 50%", – говориться у повідомленні.

У повідомленні зазначено, що під головуванням очільника АТ "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна відбулося засідання Комісії з оцінки фінансово-господарської діяльності товариства. Комісія визнала роботу Енергоатома за перше півріччя 2025 року задовільною.

Члени комісії заслухали звіти керівників усіх відокремлених підрозділів НАЕК за перше півріччя 2025 року та визнали їхню діяльність задовільною.

"Компанія продовжує у повному обсязі виконувати спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО). За звітний період Енергоатом сплатив майже 84 млрд грн, що дозволило зменшити фінансове навантаження на українські родини та витрати на електроенергію", – говориться у повідомленні.

"Основний пріоритет напередодні холодів – виконати всі ремонтні роботи на АЕС, щоб узимку дев'ять енергоблоків забезпечували українські родини світлом і теплом. Ми вже на фінішній прямій і встигаємо завершити ремонтну кампанію до початку осінньо-зимового періоду без втрат якості", – зазначив Котін.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна у період з 1 по 10 серпня сім разів (2-4, 6 і 8-10 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку електричної енергії "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Раніше керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що "Енергоатом" має достатній запас ядерного палива, а також необхідні довгострокові договори на конверсію, збагачення урану та постачання палива до України. Ремонтна кампанія триває згідно з графіками, затвердженими Міністерством енергетики України.

Раніше повідомлялося, що 19 червня на засідання Верховної Ради викликали міністра енергетики Германа Галущенка. Він мав представити доповідь щодо проблем підготовки до опалювального сезону, закупівлі газу. А також щодо "схованих грошей Енергоатому" – йшлося про 60 млрд грн.

У звіті тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг стверджується, що діючий тариф на електроенергію для населення забезпечує "Енергоатому" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації, що становить близько 49 млрд грн на рік.

"Енергоатом" у свою чергу заявив, що інформація про надприбутки компанії через підвищення тарифу для населення, яка міститься у звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, є маніпулятивною.