Підвищення ціни на електроенергію до 4,32 грн: "Енергоатом" накопичує 49 мільярдів на рік

Діючий тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт*год забезпечує для АТ "НАЕК "Енергоатом" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації у розмірі 0,99 грн/кВт*год, що становить близько 49 млрд грн на рік.

Про це йдеться у звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ефект від збільшення цін на електроенергію у 2023-2024 роках у сумі 88 млрд грн отримали безпосередньо НАЕК "Енергоатом" (78 млрд грн) та ПрАТ "Укргідроенерго" (10 млрд грн), без будь-якого обґрунтування та плану щодо подальшого використання зазначених коштів для "Енергоатома", – йдеться в документі.

Депутати-члени ТСК у своєму звіті вказують, що таким чином встановлений Кабінетом міністрів рівень цін на електроенергію для населення станом на травень 2024 року повністю відповідає економічно обґрунтованому рівню.

"Враховуючи домінуюче становище на ринку виробництва електроенергії "Енергоатома" та "Укргідроенерго" та їх вплив на конкуренцію на ринку е/е: рівень економічно обґрунтованої ціни для побутових споживачів на е/е не може відповідати рівню ринкової ціни, оскільки "ринковість" такої ціни має пряму залежність від зазначених підприємств", – зазначається в одному із висновків звіту ТСК, за який проголосували 11 із 14 нардепів-членів комісії.

На думку авторів звіту ТСК, послуга здешевлення електроенергії для населення (положення про покладання спеціальних обов'язків, ПСО) не може обраховуватись відносно рівня "ринкової" ціни, та повинна визначатись виключно відносно ціни, що відповідає економічно обґрунтованому рівню, визначеному згідно вимог законодавства.

Верховна Рада 14 травня взяла до відома звіт ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності.

Нагадаємо:

Видання Forbes Ukraine повідомило з посиланням на думку експертів та джерел, що після підвищення тарифів на електроенергію "Енергоатом" мав отримати суттєво більший прибуток за 2024 рік.

Згідно з аналізом, у 2024 році "Енергоатом" отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку проти 11 млрд грн збитків у 2023. Однак на тлі підвищення тарифів для населення у червні 2024 року на 64% прибуток компаній мав бути більшим. За оцінками експертів, яке опитало видання, це мало покращити фінансовий результат на понад 30 млрд грн за рік.

Пізніше "Енергоатом" заявив, що матеріал Forbes Ukraine щодо фінансових результатів компанії за 2024 рік нібито є "маніпулятивним" та заснований на "викривлених фактах".