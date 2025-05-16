"Енергоатом" стверджує, що не має надприбутків

"Енергоатом" заявив, що інформація про надприбутки компанії у розмірі 49 млрд грн через підвищення тарифу для населення, яка міститься у звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, є маніпулятивною.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Зазначається, що "Енергоатом" не отримує вільного прибутку: практично всі кошти спрямовуються на забезпечення стабільної роботи атомної генерації, ядерної безпеки, ремонтів, модернізацій, підготовки до зими, закупівлю палива та підтримку соціального тарифу для громадян.

"Кошти, які названо "надприбутками", насправді не є вільними. Звинувачення щодо відсутності плану використання коштів також безпідставні", - стверджують в "Енергоатомі".

В компанії нагадали, що з 2021 року Енергоатом виконує покладені на нього державою спеціальні обов’язки за механізмом "фінансового ПСО" (покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів), тобто фактично доплачує з власних коштів, щоб українці мали доступ до вдвічі дешевшої від ринкової ціни електроенергії.

Загалом з жовтня 2021 року компанія вже витратила на виконання ПСО 463,3 млрд грн. У тому числі:

у 2023 році – 128 млрд грн

у 2024 році – 153,2 млрд грн

за 4,5 місяці 2025 року – 69,2 млрд грн

Зазначається, що мова йде про підтримку фіксованого тарифу для населення.

Як стверджує "Енергоатом", у звіті ТСК Верховної Ради є прорахунки. Аргументуючи це, компанія наводить дані ДП "Гарантований покупець" про фактичну вартість послуги ПСО для "Енергоатому" та АТ "Укргідроенерго" за 2023-2024 роки:

за 2023 рік – 144,4 млрд грн;

за 2024 рік – 152,5 млрд грн.

Як зазначають в компанії, у звіті ТСК ВР посилаються на розрахунки, ніби послуга ПСО за ці роки для НАЕК "Енергоатом" та АТ "Укргідроенерго" складає за 2023 рік – 96,27 млрд грн, а за 2024 рік – 108,3 млрд грн.

Тобто, як стверджують в "Енергоатомі", в розрахунках недораховано по послузі ПСО 92,3 млрд грн.

Нагадаємо:

У звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг стверджується, що діючий тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт*год забезпечує для АТ "НАЕК "Енергоатом" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації у розмірі 0,99 грн/кВт*год, що становить близько 49 млрд грн на рік.

Нещодавно видання Forbes Ukraine повідомило з посиланням на думку експертів та джерел, що після підвищення тарифів на електроенергію "Енергоатом" мав отримати суттєво більший прибуток за 2024 рік.

Згідно з аналізом, у 2024 році "Енергоатом" отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку проти 11 млрд грн збитків у 2023. Однак на тлі підвищення тарифів для населення у червні 2024 року на 64% прибуток компаній мав бути більшим. За оцінками експертів, яке опитало видання, це мало покращити фінансовий результат на понад 30 млрд грн за рік.

Пізніше "Енергоатом" заявив, що матеріал Forbes Ukraine щодо фінансових результатів компанії за 2024 рік нібито є "маніпулятивним" та заснований на "викривлених фактах".