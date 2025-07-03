Запаси палива достатні для забезпечення роботи атомних електростанцій – "Енергоатом"

"Енергоатом" має достатній запас ядерного палива, а також необхідні довгострокові договори на конверсію, збагачення урану та постачання палива до України.

Про це повідомив керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує пресслужба "Енергоатома".

"Ми готуємо наші енергоблоки, перевантажуємо паливо, проводимо планово-попереджувальні ремонти, аби в осінньо-зимовий період працювати на повну потужність", – сказав він.

Крім того, НАЕК і надалі продовжує роботу над виготовленням компонентів ядерного палива в Україні, зазначив Котін під час робочої поїздки на Південноукраїнську АЕС.

На нараді обговорили перебіг ремонтної кампанії, проміжні результати діяльності товариства за перше півріччя 2025 року, а також розширення потужностей філії Енергоатома – ВП "Атоменергомаш".

Очільник НАЕК зазначив, що ремонтна кампанія триває згідно з графіками, затвердженими Міністерством енергетики України. А завдяки фаховості та високій кваліфікації персоналу вдається скорочувати строки робіт та швидше повертати енергоблоки до роботи.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 19 червня на засідання Верховної Ради викликали міністра енергетики Германа Галущенка. Він мав представити доповідь щодо проблем підготовки до опалювального сезону, закупівлі газу. А також щодо "схованих грошей Енергоатому". За словами заступника керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослава Железняк, йдеться про 60 млрд грн.

У звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг стверджується, що діючий тариф на електроенергію для населення забезпечує "Енергоатому" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації, що становить близько 49 млрд грн на рік.

"Енергоатом" у свою чергу заявив, що інформація про надприбутки компанії через підвищення тарифу для населення, яка міститься у звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, є маніпулятивною.

Раніше повідомлялося, що "НАЕК "Енергоатом" за підсумками першого кварталу 2025 року отримало 12,15 млрд грн чистого прибутку.