Свириденко розповіла, як уряд боротиметься з боргами на ринку електроенергії

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує системні рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії.

Про це Свириденко написала у Телеграм 13 травня.

"Перший крок — запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів", - зазначила прем'єр-міністерка.

Також змінюється механізм розподілу коштів теплокомуненерго. Частина платежів автоматично має спрямовуватися на оплату електроенергії.

За словами Свириденко, окремо Міноборони має запропонувати рішення для погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів, особливо на територіях бойових дій.

"Уряд також доручив Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки за участю НКРЕКП, НЕК "Укренерго" опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями можливі шляхи залучення ресурсів для погашення заборгованості на балансуючому ринку електричної енергії", - розповіла вона.

Розв'язати питання боргів критично важливо для стабільного проходження наступної зими, додала Свириденко.

Україні потрібно щонайменше 5,4 мільярди євро для підготовки до опалювального сезону 2026-2027 року, заявляв міністр енергетики Денис Шмигаль у кінці квітня.