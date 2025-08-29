Експорт зернових: за два місяця сезону відвантажили 4 мільйони тонн

Україна з початку 2024/25 маркетингового року експортувала 4,014 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 2,349 млн тонн було відвантажено поточного місяця.

Про це пише АПК-Інформ.

За даними пресслужби Мінагрополітики, станом на 28 серпня минулого року загальний показник відвантажень становив 6,746 млн тонн, у т. ч. в серпні – 3,044 млн тонн.

За оперативними даними Державної митної служби України, Станом на 29 серпня із початку поточного сезону було експортовано:

- пшениці – 2,553 млн тонн (у серпні – 1,795 млн тонн);

- ячменю – 562 тис. тонн (305 тис. тонн);

- кукурудзи – 882 тис. тонн (239 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 29 серпня оцінюється у 9,2 тис. тонн (у серпні – 5,6 тис. тонн), у т. ч. пшеничного – 8,9 тис. тонн (5,5 тис. тонн).

Нагадаємо:

Станом на 29 серпня в Україні вже зібрано 28 370,6 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових на 6 887,6 тис. га – 61% площ, засіяних цими культурами, інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Раніше повідомлялося, що кількість вагонів із зерном в напрямку портів Великої Одеси збільшилась.

У січні – липні 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні знизився на 18,5% порівняно з аналогічним періодом торік.

Раніше повідомлялося, шр експорт агропродовольчої продукції з України у січні-червні 2025 року склав 11,3 млрд дол. США. Це на 9% менше минулорічних показників за відповідний період.

Також повідомлялося, що станом на 30 липня Україна з початку 2025/26 МР експортувала 1,297 млн тонн зернових і зернобобових культур. А 31 липня минулого року загальний показник відвантажень становив 3,44 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що у новому сезоні було експортовано перший мільйон тонн пшениці, з яких 333 тис. тонн – у серпні.