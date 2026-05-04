Україна збільшила експорт яєць попри зниження виробництва

У 2025 році експорт курячих яєць з України виріс порівняно з попереднім роком на 77% до 137,5 тис т.

Про це інформує Зернова біржа.

Йдеться, що 73,3% придбали країни ЄС, 12,7% – інші європейські країни (що не входять до складу ЄС), 8% – країни Близького Сходу, 3,2% - країни Південно-Східної Азії, 2,8% - інші регіони.

Збільшення експорту обумовлене високим попитом з боку ЄС та географічною близькістю до основних покупців, пояснюється в аналітиці.

Зазначається, що у 2025 році виробництво яєць в Україні зменшилося порівняно з попереднім роком на 0,5% до 11 434 млн штук, що на 13% поступається середньому 5-річному показнику.

При цьому частка промислових підприємств у загальному обсязі виробництва виросла до 54% або 6 085 млн шт, а домогосподарств населення - зменшилась до 46% з 5531 до 5349 млн шт.

"Попри складні економічні умови великі підприємства підтримують стабільність виробництва, запроваджуючи його автоматизацію, нові системи управління, сертифікацію продукції. Водночас у домогосподарствах виробництво скорочується на тлі високої вартості кормів та обмежених фінансових ресурсів", – йдеться в повідомленні.

