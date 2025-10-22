Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Експерти пояснили, що обмежує експорт української кукурудзи

Андрій Муравський — 22 жовтня, 15:00
Експерти пояснили, що обмежує експорт української кукурудзи
Getty Images

Попри гарні врожайні перспективи, український ринок кукурудзи стикається з низкою викликів — затримками збиральної кампанії, проблемами з якістю зерна через вологу та слабкою експортною активністю.

Про це пише АПК-Інформ.

"Кукурудза менше боїться вологої погоди, ніж інші культури, але є одна проблема — мітотоксини. Вони з'являються, коли зерно довго контактує з вологою", – заявили в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської Аграрної Ради, повідомила пресслужба ВАР.

"Європейці дуже уважно перевіряють ці партії, і кукурудза з підвищеним рівнем мітотоксинів може просто не поїхати на експорт. Перші випадки підвищеного вмісту мітотоксинів уже фіксуються в північних регіонах країни", – вважають у ПУСК.

"Особливо це стосується Чернігівської та Сумської областей. Поточна погода лише сприяє розвитку цієї проблеми. Якщо ситуація не зміниться, ми можемо отримати системні проблеми з якістю кукурудзи", – говориться у повідомленні.

Ще одним фактором, що гальмує ринок, експерти вважають відставання темпів збирання врожаю та затримки з постачанням у порти.

"Наразі експорт кукурудзи дуже слабкий – лише 289 тисяч тонн на 20 жовтня, тоді як потрібно хоча б мільйон. Через опади техніка стоїть, кукурудза має високу вологість – у центральних областях до 20%, а на півночі до 35%. Таке зерно треба просушити, і це забирає час", – пояснюють аналітики.

Водночас через обмежену пропозицію спотові ціни на внутрішньому ринку можуть зрости. Зараз ціни знаходяться в діапазоні 9700–9850 грн/т.

Експерти також очікують, що найближчими тижнями ситуація залишатиметься напруженою: погодні умови не сприяють швидкому збиранню врожаю, а ризики з якістю зерна можуть обмежити експортний потенціал української кукурудзи.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що частка України в імпорті кукурудзи до Європейського Союзу знизилася до 17%, тоді як минулого року вона становила майже 50%. Затримка збиральної кампанії та стриманість виробників призводять до втрати основного ринку збуту.

Раніше повідомлялося, що унаслідок літньої посухи урожайність пізніх культур в Україні суттєво поступається минулорічним результатам.

Раніше повідомлялося, що в Україні після затяжних дощів погода дозволяє прискорити збирання соняшнику, сої та кукурудзи, що може збільшити пропозицію кукурудзи, тому закупівельні ціни продовжують знижуватись.

У вересні переробка соняшнику в Україні знизилася до мінімального рівня з липня 2022 року — до близько 560 тисяч тон.

У серпні експорт соняшникової олії з України скоротився до 150 тис. тонн, що стало мінімальним місячним обсягом за більш ніж три роки.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, який спричинили обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку.

зерно експорт

експорт

Експерти пояснили, що обмежує експорт української кукурудзи
Український експорт може впасти, незважаючи на нові квоти ЄС – дослідження
Україна у 2025 році відкрила нові ринки для експорту агропродукції: подробиці

Останні новини