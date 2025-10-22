Експерти пояснили, що обмежує експорт української кукурудзи

Попри гарні врожайні перспективи, український ринок кукурудзи стикається з низкою викликів — затримками збиральної кампанії, проблемами з якістю зерна через вологу та слабкою експортною активністю.

Про це пише АПК-Інформ.

"Кукурудза менше боїться вологої погоди, ніж інші культури, але є одна проблема — мітотоксини. Вони з'являються, коли зерно довго контактує з вологою", – заявили в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської Аграрної Ради, повідомила пресслужба ВАР.

"Європейці дуже уважно перевіряють ці партії, і кукурудза з підвищеним рівнем мітотоксинів може просто не поїхати на експорт. Перші випадки підвищеного вмісту мітотоксинів уже фіксуються в північних регіонах країни", – вважають у ПУСК.

"Особливо це стосується Чернігівської та Сумської областей. Поточна погода лише сприяє розвитку цієї проблеми. Якщо ситуація не зміниться, ми можемо отримати системні проблеми з якістю кукурудзи", – говориться у повідомленні.

Ще одним фактором, що гальмує ринок, експерти вважають відставання темпів збирання врожаю та затримки з постачанням у порти.

"Наразі експорт кукурудзи дуже слабкий – лише 289 тисяч тонн на 20 жовтня, тоді як потрібно хоча б мільйон. Через опади техніка стоїть, кукурудза має високу вологість – у центральних областях до 20%, а на півночі до 35%. Таке зерно треба просушити, і це забирає час", – пояснюють аналітики.

Водночас через обмежену пропозицію спотові ціни на внутрішньому ринку можуть зрости. Зараз ціни знаходяться в діапазоні 9700–9850 грн/т.

Експерти також очікують, що найближчими тижнями ситуація залишатиметься напруженою: погодні умови не сприяють швидкому збиранню врожаю, а ризики з якістю зерна можуть обмежити експортний потенціал української кукурудзи.

