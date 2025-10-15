В Україні подешевшала кукурудза

В Україні після затяжних дощів погода дозволяє прискорити збирання соняшнику, сої та кукурудзи, що може збільшити пропозицію кукурудзи, тому закупівельні ціни продовжують знижуватись.

Про це повідомляє Електронна зернова біржа.

Експортні ціни попиту на кукурудзу в Україні за тиждень знизились ще на 2-3 дол./т до 202-204 дол./т з доставкою до чорноморських портів, але ціни в гривні залишились на рівні 9500-9600 грн/т завдяки зростанню курсу долара відносно гривні на 1,2% за тиждень.

"Пропозиція кукурудзи зростає повільно, оскільки фермери максимально зайняті збиранням соняшнику та сої, а також сівбою озимої пшениці, намагаючись встигнути до нових опадів, прогнозованих на найближчі 7-10 днів. Тому ми очікуємо нову хвилю посилення попиту на кукурудзу з боку експортерів найближчими тижнями", - йдеться у повідомленні.

Експорт кукурудзи з України у вересні 2025 року склав лише 40 тис. т, а у першій половині жовтня - 125 тис. т порівняно з 412 і 780 тис. т відповідно торік.

Нагадаємо:

Станом на 10 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 33 032,3 тис. тонн зернових культур на площі 7 673,9 тис. га. Обмолочено 67% площ, засіяних цими культурами. Зокрема, зібрано: пшениці – 22 623,6 тис. т (5 020,3 тис. га) , ячменю – 5 314,7 тис. т (1 345,6 тис. га), гороху – 627,5 тис. т (266 тис. га), кукурудзи – 3 452,3 тис. т (638,2 тис. га), що становить 15% засіяних площ.