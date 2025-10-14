Переробка соняшнику в Україні – найнижча з липня 2022-го

У вересні переробка соняшнику в Україні знизилася до мінімального рівня з липня 2022 року — до близько 560 тисяч тон.

Про це пише інформагентство "АПК-Інформ".

"Обмежена пропозиція соняшнику в період міжсезоння сприяла тому, що багато заводів дозавантажували потужності ріпаком або соєю, пропозиція яких на внутрішньому ринку значно зросла після запровадження дії експортного мита з 4 вересня", – пояснює АПК-Інформ".

"Крім того, через фактичне блокування експорту та потенційне збільшення пропозиції сої та ріпаку всередині країни багато аграріїв поспішали і з реалізацією соняшнику, побоюючись значного падіння цін на нього", – додають в інформагентстві.

Це сприяло тому, що паралельно заводи змогли накопичити запаси і цієї олійної для роботи на 1,5-2 місяці, що виступало головним чинником зниження цін на сировину у вересні.

Проте, ціни на соняшник досить швидко почали відновлюватися у жовтні, звертає увагу "АПК-Інформ".

За його даними, головним чином це сталося через затримку збирання олійної, а також через те, що ціни на соняшникову олію почали зростати, отримавши підтримку з боку суміжних ринків рослинних олій та незадоволеного попиту на соняшниковий продукт з поставкою у вересні-жовтні.

До того ж, оцінки причорноморського урожаю соняшнику продовжують скорочуватися, що створює певні ризики для переробників у новому сезоні.

"Обсяг переробки соняшнику в новому сезоні навряд чи перевищить минулорічний показник і поки що очікується на рівні 12,3 млн тонн (-4% до вересневої оцінки АПК-Інформ)", – говориться у повідомленні.

"Однак, поки що складна ситуація з налагодженням безмитного експорту сої та ріпаку для агровиробників грає на боці переробних підприємств", – зазначає агентство.

Загальна переробка трьох ключових олійних культур в сезоні-2025/26 може зрости до 16 млн тонн (+3%) і буде залежати від подальшого розвитку ситуації навколо соєво-ріпакових експортних мит, прогнозує "АПК-Інформ".

Нагадаємо:

У серпні експорт соняшникової олії з України скоротився до 150 тис. тонн, що стало мінімальним місячним обсягом за більш ніж три роки.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, який спричинили обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку.

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн. Такі поставки відбулося вперше з січня 2024 року. До того ж, це найбільший місячний обсяг відвантажень для даного напрямку – до цього ситуативні поставки соєвого шроту до Єгипту не перевищували 3-5,5 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що позиції української соняшникової олії на ринку Азії слабшають. Укоаїна суттєво втратила свої позиції на азійському ринку внаслідок складної логістики та високої конкуренції з боку дешевшої соєвої олії, а також соняшникової олії російського та аргентинського походження.

У липні 2025 року частка української соняшникової олії в імпорті Індії вперше за два роки перевищила російську.