Українська кукурудза послабила позиції на ринку ЄС: яка причина

Частка України в імпорті кукурудзи до Європейського Союзу знизилася до 17%, тоді як минулого року вона становила майже 50%. Затримка збиральної кампанії та стриманість виробників призводять до втрати основного ринку збуту.

Про це пише Latifundist.com.

Зокрема, станом на 13 жовтня Європа імпортувала 4,3 млн тонн кукурудзи, з яких 2,4 млн тон — бразильського походження, 900 тис. тон — американського і 720 тис. тон — українського.

Збирання кукурудзи продовжується із затримкою. Станом на 16 жовтня намолочено 4,9 млн т проти 13,1 млн т минулого року на цю ж дату.

"Зазвичай перші 10 млн тонн зібраної кукурудзи починали створювати тиск на ціни, що мали потенціал зниження ціни на 5-10%. Цього ж року вже 5 млн тонн кукурудзи, зібрані в середині жовтня, чинять тиск на ціни на тлі слабких експортних продажів і відвантажень", — зазначають у компанії Spike Brokers.

Наприкінці минулого тижня кукурудза торгувалася в напрямку морських портів у діапазоні 203-204$/т з поставкою у жовтні-листопаді.

Спотовий індекс ціни кукурудзи з поставкою протягом 30 днів залишився без змін порівняно з п'ятницею 10 жовтня — 204$/т.

За даними брокерів, ринок західного кордону України залишається швидкою та ефективною альтернативою для задоволення попиту на італійському ринку.

Поки в портах формуються суднові партії, українська кукурудза вже відвантажується потягами до Італії, де шлях займає до 5 днів проти 8-9 днів морем, говориться у повідомленні.

Ціни на кукурудзу на умовах FCA, завантажену у євровагон на угорському або словацькому кордоні, почали знижуватися та торгувалися в межах 182-183€/т з поставкою у листопаді.

Читайте також: Як по квотах: Україна і ЄС домовилися про нові умови експорту агропродукції

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на тлі хаосу навколо імплементації закону щодо експорту сої та ріпаку відбулася координаційна нарада бізнесу та державних органів, за результатами якої стало зрозуміло, що швидких рішень поточних проблем не буде.

Раніше првідомлялося, що унаслідок літньої посухи урожайність пізніх культур в Україні суттєво поступається минулорічним результатам.

У серпні 2025 року Україна експортувала 4,0 млн т продукції АПК, що на 15,6% більше аналогічного показника попереднього місяця.