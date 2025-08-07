В Україні бракує соняшнику, ціни на нього вже вище за світові

В Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, який спричинили обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку.

Про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

"На цьому тлі внутрішні ціни попиту на сиру соняшникову олію виросли до 58000-60000 грн/т на умовах FCA-завод, що еквівалентно 1160-1200 $/т, тоді як експортні ціни попиту складають 1135-1145 $/т на поставки в порт у серпні та 1100 $/т на поставки у вересні", – говориться у повідомленні.

"Як наслідок, невеликі заводи активізували переробку та підняли ціни на соняшник (з олійністю 50%) до 27500-28000 грн/т з доставкою на завод", – повідомляє Електронна зернова біржа.

При цьому ціни попиту на серпневі поставки соняшникової олії до Індії наразі складають 1210-1220 $/т, до Китаю – 1150 $/т, до країн ЄС - 1200-1220 $/т, говориться у повідомленні.

Посушлива погода в Миколаївській та Дніпропетровській областях може зменшити врожай соняшника на 1 млн т, але на іншій території України складаються сприятливі для посівів соняшника умови, тому прогноз виробництва залишається на рівні 13,5-14 млн т.

Тим часом збільшення виробництва та переробки соняшника в Казахстані майже забезпечує імпортні потреби Китаю завдяки дешевій логістиці, зазначає сайт.

Тому в новому сезоні українські переробники конкуруватимуть з російськими за ринку Індії, оскільки в ЄС попит на українську олію знизиться завдяки нарощуванню власного виробництва соняшника та ріпаку.

За прогнозом Oil World (Німеччина), світове виробництво соняшника у 2025/26 МР виросте порівняно з попереднім сезоном на 4,2 млн т або 7,6% з 55,1 до 59,3 млн т, зокрема в рф воно сягне рекордних 17,8 млн т, повідомдяє Електронна зернова біржа.

Нагадаємо:

У цьому сезоні Миколаївщина через посуху втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину врожаю соняшника.

Раніше повідомлялося, що у Херсонської області посівам соняшнику завдало шкоди масове нашестя сарани.

Аграрії південних регіонів України вже не сподіваються зібрати урожай після нашестя сарани.

Раніше повідомлялося, що врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися з 14,1 млн тонн до 13,6 млн тонн. Ключові регіони вирощування соняшнику в Україні продовжують страждати від історично низьких запасів вологи в ґрунті, поглиблених недостатніми зимовими опадами.

Раніше також повідомлялося, що переробка соняшнику в Україні в червні скоротилася, склавши близько мільйона тонн (-11% до травня) – це нижче попередніх очікувань.