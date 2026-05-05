Заволодіння зерном ДПЗКУ на 60 мільйонів доларів: НАБУ і САП завершили багаторічне слідство

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство щодоу заволодіння зерном "Державної продовольчо-зернової корпорації України" на 60 мільйонів доларів.

Про це повідомляє НАБУ, а також САП.

"НАБУ і САП завершили слідство за підозрою власника міжнародного зернотрейдера, олігарха російського походження, який організував схему заволодіння зерном ДПЗКУ в особливо великому розмірі", – говориться у повідомленні.

Рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно власника міжнародного зернотрейдера ухвалив прокурор САП.

За даними ЕП, йдеться про бізнесмена Олексія Федоричева.

Як говориться у повідомленні, зерно, що належало держкомпанії, через низку суб'єктів господарювання поставили в Саудівську Аравію.

Протягом липня – жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували продаж зерна за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

Зерно на умовах післяплати поставили до Саудівської Аравії через низку посередників, проте гроші за нього так і не були сплачені, зазначає прокуратура.

Постачання відбувалося на умовах післяплати, що не відповідало ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі 60 мільйонів доларів.

Частину цих коштів, понад 40,9 мільйонів доларів, легалізували через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі.

Окрім організатора, до оборудки причетні ще п'ятеро осіб, говориться у повідомленні.

Стосовно трьох колишніх представників ДПЗКУ та власника закордонної компанії суд ухвалив обвинувальні вироки. Щодо ще одного представника зернотрейдера справа слухається в суді.

Раніше НАБУ описало схему заволодіння зерном ДПЗКУ, у якій назвало зернотрейдера. Йшлося про компанію Fedcominvest Europe SARL, яка належить бізнесмену Олексію Федоричеву.

У 2024 році НАБУ повідомляло, що правоохоронні органами Італії на виконання запиту про міжнародну правову допомогу було "накладено арешт на активи вартістю близько 41 млн євро, що належать бізнесмену російського походження".

Зазначалося, що ця особа є фігурантом у справі завдання понад 60 млн дол. збитків ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація". Серед арештованого майна старовинний замок, який знаходиться у Флоренції, а також статутний капітал фірми.

Зазначимо, що у березні 2023 року з Литви було екстрадовано колишнього голову правління ДПЗКУ Петра Вовчука, який разом із іншими посадовцями корпорації був фігурантом справи про збитки на 60 млн дол.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав для Вовчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 60 млн грн.

У жовтні 2024 року ВАКС засудив до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна одного з колишніх керівників корпорації.

Раніше повідомлялося, що фінансова поліція Італії (Guardia di Finanza) заарештувала активи російського олігарха Олексія Федоричева на загальну суму 41 млн євро, зокрема замок Torre del Gallо в Тоскані.

У 2018 році Солом'янський районний суд наклав арешт на нерухоме майно компанії "ТІС-Міндобрива" та на кошти компанії "ТІС-Зерно", які належать бізнесмену російського походження Олексію Федоричеву.

У стивідорній компанії "Трансінвестсервіс", яка управляє кількома терміналами в акваторії морського порту Південний, раніше заявили, що ТІС не належить Олексію Федоричеву. Повідомлялося, що він є власником лише двох терміналів – "ТІС-Зерно" і "ТІС-міндобрива".