Єгипет продовжує приймати викрадене Росією українське зерно – МЗС

Міністерство закордонних справ України фіксує четвертий з квітня випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських портах.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

"Попри неодноразові попередження, судну "ASOMATOS" було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Абу-Кірі", – говорться у повідомленні.

Це вже четвертий випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських портах з квітня, зазначили у відомстві.

За інформацією МЗС, "ASOMATOS" було дозволено розвантажитися навіть попри те, що п'ять днів тому генеральний прокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Міністерства юстиції Єгипту щодо цього незаконного вантажу, експортованого підсанкційним "Агро-Фрегатом" через окупований Крим.

Прокурор надав усі необхідні дані та правові підстави для арешту судна та його вантажу, стверджує МЗС.

"Україна – це країна, яка багато років відігравала роль надійного гаранта продовольчої безпеки Єгипту, і ми не розуміємо, чому єгипетські партнери відплачують нам тим, що продовжують приймати викрадене українське зерно", – заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він закликав "єгипетських партнерів дотримуватися міжнародного права, власних обіцянок, даних нам, та принципів наших двосторонніх відносин".

"Вкрадені товари з окупованих територій мають бути конфісковані, а не прийняті. Мародерство – це не торгівля, а співучасть, яка лише підживлює подальшу агресію", – додав міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі заявив, що Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з українських тимчасово окупованих територій.

Раніше Офіс Генерального прокурора ініціював арешт морського судна PANORMITIS та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.

Як повідомила 27 квітня журналістка розслідувального проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько, до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно PANORMITIS (IMO: 9445021) із партією зерна, яка може походити з окупованих територій України.

Це вже другий зафіксований випадок за квітень. У середині місяця судно ABINSK із зерном з тимчасово окупованих територій України також прибуло до Ізраїлю на розвантаження.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна реагуватиме на всі випадки надходження до країн сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Російською Федерацією з тимчасово окупованих територій України, і йдеться не лише про Ізраїль.