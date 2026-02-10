Дунайські порти України за рік перевалили 9 мільйонів тонн вантажів

У 2025 році дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ було перевантажили понад 8,9 млн тонн вантажів, підтримавши експортні можливості України.

Про це пише ЦТС.

Як повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба, минулого року через дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ було перевалено понад 8,9 млн тонн вантажів, "що дозволило зменшити навантаження на сухопутні пункти пропуску та підтримати експортні можливості України".

Для порівняння: у 2024 році порти на Дунаї було перевантажено 17,3 млн т вантажів.

В порту Ізмаїл тоді було оброблено 13,4 млн т вантажів, що значно менше показника 2023 року у 20,26 млн т. Перевалка в Рені склала 3,43 млн т (10,07 млн т), в Усть-Дунайську - 0,51 млн т (1,58 млн т).

За участі представників України, Європейської Комісії, Румунії та Молдови відбулася чергова зустріч у форматі QUAD, присвячена поточній ситуації в морській галузі, зокрема в Дунайському регіоні, а також наслідкам російської агресії для портової інфраструктури та координації подальших спільних дій.

Під час зустрічі учасники обговорили вплив безпекових загроз, складної енергетичної ситуації та обмежень доступу на рух транспорту, а також короткострокові й довгострокові рішення для забезпечення стабільності логістики.

Окрему увагу приділили ролі дунайських портів як резервного експортного маршруту, необхідності посилення їхньої стійкості, а також підтримки стабільної діяльності національного перевізника Українське Дунайське пароплавство в умовах системних атак з боку росії.

У довгостроковій перспективі сторони обговорили необхідність посилення регіонального співробітництва, включення української ділянки Дунаю до мережі TEN-T, а також подальші кроки для залучення європейського фінансування на відновлення та розвиток портової інфраструктури Дунайського регіону.

Нагадаємо:

Протягом 2025 року росіяни здійснили 22 атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, всього постраждало 39 суден і плавзасобів.

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.

Вночі 17 листопада російський ворог атакував порт Ізмаїл дронами. Внаслідок атаки пошкоджено портову інфраструктуру та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів.

Зокрема, на території Ізмаїльського порта унаслідок російської атаки постраждав танкер під прапором Туреччини, який перебував на розвантаженні скрапленого газу. На судні залишалось близько трьох тисяч тонн. Виникла масштабна пожежа. Екіпаж судна з 16 членів був безпечно евакуйований.

Адміністрація морських портів України оголосила міжнародний тендер на придбання нового багатофункціонального судна, яке прибиратиме нафтопродукти з поверхні води та виконуватиме інші завдання.

Ізмаїльська філія ДП "Адміністрація морських портів України" за результатами тендеру замовила турецькій Onur Marine Gemi днопоглиблення на 45,90 млн грн без ПДВ.