Україна купить судно для роботи на Дунаї

Адміністрація морських портів України оголосила міжнародний тендер на придбання нового багатофункціонального судна, яке прибиратиме нафтопродукти з поверхні води та виконуватиме інші завдання.

Про це пише Інститут Дунайських досліджень.

Очікується, що воно буде обслуговуватиме такі українські порти, як Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. І "суттєво підсилить екологічну безпеку та технічну готовність українських портів на Дунаї".

"Нове судно буде призначене для збору нафтопродуктів і сміття з поверхні води, виконуватиме функції буксира-кантовщика, а також братиме участь у локалізації пожеж на суднах та портових об'єктах", – говориться у повідомленні.

ДП "Адміністрація морських портів України" планує отримати судно до 31 грудня 2026 року. У тендерній документації у системі Prozorro зазначено, що будівництво судна можливе на українських підприємствах.

Закупівля відбувається у межах міжнародного проєкту RELINC ("Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення"). Він впроваджується за фінансової підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку (IBRD).

Нафтозбірне судно призначене для роботи в українських дунайських портах, які нині є критично важливими логістичними хабами.

"В умовах війни екологічна безпека, стабільність портових операцій і швидка реакція на надзвичайні ситуації стали не менш важливими за військову чи енергетичну стійкість", – , зазначає Інститут Дунайських досліджень.

"Цей крок демонструє системний підхід до зміцнення екологічної та інфраструктурної стійкості в усьому Дунайському макрорегіоні", – говориться у повідомленні.

"Інвестиції у спеціалізований флот — це не лише про оперативну безпеку, а й про формування нових стандартів транскордонної співпраці, відповідальності перед довкіллям і адаптації до сучасних викликів", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Ввечері 23 липня на Дунаї вибухнуло судно-земснаряд філії "Дельта-лоцман" держпідприємства "Адміністрація морських портів України". Судно перебувало на гирлі Бистре для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ.

Земснаряд "Інгульський", який раніше отримав пошкодження під час роботи у гирлі Бистре, підняли з дна. Судно направлено на технічне обстеження, за результатами якого буде визначено обсяги та порядок проведення ремонтних робіт".

Раніше Ізмаїльська філія ДП "Адміністрація морських портів України" за результатами тендеру замовила турецькій Onur Marine Gemi днопоглиблення майже на 46 млн грн без ПДВ.

Також повідомлялося, що "Дельта-лоцман", філія АМПУ, за результатами тендеру замовила ТОВ "Верф "Чорноморські яхти" катер за 132,00 млн грн. Імпортна складова становить 78,00 млн грн.