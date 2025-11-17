Ізмаїльський порт знову був під атакою ворожих дронів

Вночі 17 листопада російський ворог знову атакував порт Ізмаїл дронами.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів.

Йдеться, що внаслідок атаки пошкоджено портову інфраструктуру та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів.

Усі причетні служби — ДСНС, енергетики, портові підрозділи та силові структури — працюють на місці й ліквідовують наслідки атаки.

Робота в порту контролюється та координується відповідно до протоколів безпеки, зазначили в АМПУ.

"АМПУ продовжує забезпечувати стабільну роботу портів попри постійний терор ворога. Дякуємо всім службам за злагоджену та оперативну роботу", – наголосили в АМПУ.

Нагадаємо:

У січні-вересні 2025 року у портах Одещини зафіксували 11 російських атак на судна, внаслідок яких постраждало 13 цивільних суден та один військовий корабель.

Вночі 22 жовтня російська армія атакувала Ізмаїльський порт.

Вночі проти 4 листопада Ізмаїльський морський порт знову зазнав ворожої атаки дронами.