У 2025 році Росія пошкодила в портах України та Чорному морі 39 суден – дослідження

Протягом 2025 року росіяни здійснили 22 атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, всього постраждало 39 суден і плавзасобів.

Такі дані Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень публікує Blackseanews.net.

"В січні-грудні 2025 року росіяни здійснили 22 російські атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, як окремо по суднам, так і в рамках атак на портову інфраструктуру", – говориться у повідомленні.

Внаслідок цих атак постраждало 39 суден і плавзасобів, зазначають аналітики.. Ідеться про 30 цивільних суден, 8 плавзасобів (баржі і понтони) та один військовий корабель.

Зафіксовані поранення і летальні жертви серед цивільних членів екіпажів і працівників портів, пошкоджена портова інфраструктура.

У грудні було пошкоджено 9 суден: грудень (8 суден та один плавзасіб), у листопаді – 10 (5 суден, 3 баржі, 2 понтони); жовтень – 3 (одне судно, два плавзасоби); вересень – три судна; серпень – п'ять (в т.ч. один військовий); липень – також п'ять, червень – 0, травень – один; квітень – 0; березень – три судна,в січні-лютому – інформації не надходило.

Судна зазнавали атак в Одеському МТП, МТП "Чорноморськ", Ізмаїльському МТП, в портах Придунав'я, в прибрежній акваторії Чорного моря та гирлі Дунаю. В листопаді найбільше суден були уражені під час однієї атаки Ізмаїїльського МТП,

Засобами атак на порти впродовж року були балістичні ракети, ударні дрони, МБЕКи, морські міни, зазначено у повідомленні.

При цьому у у 2025 році в три порти Одещини, які задіяні в роботі "експортного коридору", було здійснено 2689 судозаходів (в грудні – 229; в листопаді – 266; в жовтні – 266; у вересні– 183; в серпні – 195; в липні – 180; в червні – 186; в травні – 233; в квітні – 202; в березні – 242; в лютому – 213, в січні – 204 судозаходи).

Нагадаємо:

Раніше Адміністрація морських портів України повідомила, що за рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Раніше Моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень повідомила, що у листопаді 2025 року кількість повітряних атак РФ по українських морських портах зросла майже вдвічі проти жовтня.

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.

Раніше Національний банк України повідомив, що Україна за результатами першого кварталу через обстріли портів отримає від експорту, скоріш за все, на мільярд доларів менше, ніж прогнозувалуся у попередньому макроекономічному прогнозі.