Україна та Туреччина погодили збільшення квот на міжнародні перевезення

Україна та Туреччина збільшують кількість квот на міжнародні перевезення та запускають роботу над їх цифровізацією.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Йдеться про додаткові 300 дозволів на перевезення вантажів в/з третіх країн на 2026 рік – це на 10% більше попередньої квоти.

Також, як він зазначив, погодили ще 300 дозволів на двосторонні пасажирські перевезення. Раніше річна квота становила 400 дозволів.

Окремо домовились, що у 2027 році кількість дозволів на пасажирські перевезення між Україною та Туреччиною буде збільшена до 700, додав Кулеба.

"Ще один важливий напрям – цифровізація системи дозволів. Разом з Туреччиною розпочинаємо спільну роботу над впровадженням електронних дозволів для міжнародних перевезень", – поінформував міністр.

Найближчим часом додаткові дозволи будуть доступні українським перевізникам у пунктах видачі, зазначив він.

Уряд спрощує умови роботи для міжнародних перевізників, прибравши дублювання процедур під час технічного контролю вантажівок.