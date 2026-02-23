Додаткові виплати за січень отримають 4700 комунальників та залізничників

Додаткові виплати за роботи у січні отримають понад 4700 працівників підприємств тепло-, водопостачання та "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"За роботи у січні додаткові виплати отримають понад 4700 працівників підприємств тепло-, водопостачання та "Укрзалізниці". Йдеться про працівників, які залучалися до аварійно-відновлювальних робіт після масованих ракетних атак росії у січні 2026 року", – говориться у повідомленні.

Допомога надаватиметься у розмірі 20 тис. грн кожному фахівцю.

"Це механізм підтримки тих, хто забезпечує стійкість громад під час атак. Ці люди повертають світло, тепло та воду в 25 градусів морозу, роблять те, що раніше здавалося неможливим. Важливо, щоб їхня робота була підкріплена не лише словами вдячності, а й реальними рішеннями та державною підтримкою", – зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Загалом з резервного фонду державного бюджету буде виділено 246,4 млн грн для надання державної допомоги працівникам паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та залізниці.

Із загальної суми передбачено: для Міністерства розвитку громад та територій - 94,5 млн грн, для Міністерства енергетики - 151,92 млн грн.

Виплати проводитимуться за січень, лютий та березень 2026 року в межах експериментального проєкту підтримки працівників аварійно-відновлювальних бригад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2026 року.

Нарахування здійснюється до кінця місяця, що настає після виконання аварійно-відновлювальних робіт, тобто за січень — до кінця лютого.

