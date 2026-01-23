По 20 тисяч щомісяця: Зеленський анонсував доплати аварійним бригадам

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада ухвалила рішення про доплати працівникам, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт під час надзвичайної ситуації.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, про формат виплат домовилися сьогодні разом із прем'єр-міністром та міністром енергетики.

Кожному робітнику, який працює в аварійно-відновлювальних бригадах, передбачена доплата 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень — тобто по 20 тисяч гривень за кожен місяць.

Деталі механізму виплат уряд оприлюднить згодом.

Оновлено о 20:22. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що працівники енергетичних компаній незалежно від форми власності, підприємств житлово-комунального господарства та "Укрзалізниці", які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт після обстрілів, отримуватимуть додаткові 20 тис. грн до зарплати.

Йдеться про фахівців ремонтних бригад, які виїжджають на пошкоджені об'єкти та відновлюють електро-, газо-, тепло- й водопостачання, а також роботу газової інфраструктури.

Доплати нараховуватимуть упродовж січня–березня. Перші виплати за січень мають надійти в лютому.

Механізм отримання спростили: підприємства подадуть персональні списки ремонтників, а кожному, хто має право на доплату, надійде повідомлення через застосунок "Дія" або SMS.

Нагадаємо:

Ситуація з електропостачанням по всій Україні різко ускладнилася через наслідки обстрілів.