Для фермерів з Миколаївщини передбачається 14 мільйонів допомоги: які умови

Фермери шести територіальних громад Миколаївської області зможуть отримати ваучери на загальну суму 14 млн грн для відновлення роботи на постраждалих від війни територіях.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Йдеться, що програма доступна для сільгоспвиробників Галицинівської, Горохівської, Заводської, Снігурівської, Шевченківської та Широківської громад.

Як інформує відомство, підтримка орієнтована на фермерів, зокрема фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб, які обробляють від 3 до 300 гектарів офіційно зареєстрованих сільськогосподарських земель.

Пріоритет надаватиметься фермерам, чиї землі були повернуті в обробіток після офіційного розмінування або очищення від вибухонебезпечних предметів.

Подати заявки через Державний аграрний реєстр можна з 15 травня до 14 червня 2026 року.

Відібрані учасники програми отримають ваучери на суму від 2 000 до 6 000 доларів США для закупівлі необхідних сільськогосподарських ресурсів, зазначили в Мінекономіки.

Агровиробники, які вже отримували ваучерну підтримку від ФАО у 2024-2026 роках, не зможуть брати участь у новій програмі, наголосили у відомстві.

