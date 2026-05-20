Ворог вкотре атакував інфраструктуру "Нафтогазу" на Чернігівщині

Ввечері 19 травня росіяни завдали ракетного удару по нафтогазовій інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що до цього атака дронами тривала упродовж всього дня. Під ударами були одразу кілька обʼєктів.

В "Нафтогазі" підкреслили, що прицільні обстріли по активах Групи тривають уже четверту добу поспіль. Внаслідок влучань є руйнування обладнання.

"Персонал виробничих обʼєктів не постраждав. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці компанії розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи", – зазначили в компанії.

Нагадаємо:

Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині.