Мінрозвитку розповіло, скільки комунальників отримають доплати

Андрій Муравський — 6 лютого, 16:25
Телеграм міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби

У січні 2026 до аварійно-відновлювальних робіт залучили 6500 комунальників, які мають отримати додаткові 20 000 грн від держави.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

"Мінрозвитку вже передало інформацію про підприємства тепло-, водопостачання та водовідведення, працівники яких у січні 2026 року були залучені до аварійно-відновлювальних робіт", – говориться у повідомленні.

Наразі це 157 підприємств – близько 6 500 комунальників. Також доплату мають отримати 623 працівники "Укрзалізниці", зазначає міністерство.

У "Дії" стартував прийом заявок на додаткові 20 000 грн від держави для працівників, які у січні 2026 року ліквідовували наслідки російських обстрілів та аварій.

Виплати отримають працівники паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та "Укрзалізниці".

"Заявки на виплати подають керівники підприємств через Дію. Окремо працівникам подаватися не потрібно", – уточнили у відомстві.

Мінрозвитку пояснило, як працює механізм виплат.

Щомісяця до 5 числа Мінрозвитку та Міненерго передають до Мінцифри перелік підприємств, які беруть участь у програмі. З 6 по 15 число керівники підприємств або уповноважені особи подають через портал "Дія" списки працівників із необхідними даними, зокрема номером телефону та банківським рахунком.

Працівники отримують підтвердження в "Дії", після чого кошти перераховуються безпосередньо на їхні банківські рахунки.

"У межах експериментального проєкту доплата нараховується за січень, лютий і березень 2026 року. Кошти виплачують до кінця місяця, що настає після виконання аварійно-відновлювальних робіт. Наприклад, за роботи у січні — виплата надійде до кінця лютого", – пояснили у Мінрозвитку.

Нарахування здійснюється до кінця місяця, що настає після виконання аварійно-відновлювальних робіт — тобто, за січень — до кінця лютого.

Фінансування програми у 2026 році здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що працівники сфер, які брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів, можуть отримати додаткові виплати у 20 000 гривень за січень, лютий і березень.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що влада ухвалила рішення про доплати працівникам, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт під час надзвичайної ситуації.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" за дорученням міського голови Києва Віталія Кличка виділило 50 млн грн на преміювання працівників, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці.

Уряд збільшує мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників.

Працівники "Укрзалізниці", які ліквідовують наслідки російських атак, до кінця опалювального сезону отримуватимуть додаткові 20 тис грн щомісяця.

виплати уряд енергетика

уряд

