Мінрозвитку розповіло, скільки комунальників отримають доплати

У січні 2026 до аварійно-відновлювальних робіт залучили 6500 комунальників, які мають отримати додаткові 20 000 грн від держави.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

"Мінрозвитку вже передало інформацію про підприємства тепло-, водопостачання та водовідведення, працівники яких у січні 2026 року були залучені до аварійно-відновлювальних робіт", – говориться у повідомленні.

Наразі це 157 підприємств – близько 6 500 комунальників. Також доплату мають отримати 623 працівники "Укрзалізниці", зазначає міністерство.

У "Дії" стартував прийом заявок на додаткові 20 000 грн від держави для працівників, які у січні 2026 року ліквідовували наслідки російських обстрілів та аварій.

Виплати отримають працівники паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та "Укрзалізниці".

"Заявки на виплати подають керівники підприємств через Дію. Окремо працівникам подаватися не потрібно", – уточнили у відомстві.

Мінрозвитку пояснило, як працює механізм виплат.

Щомісяця до 5 числа Мінрозвитку та Міненерго передають до Мінцифри перелік підприємств, які беруть участь у програмі. З 6 по 15 число керівники підприємств або уповноважені особи подають через портал "Дія" списки працівників із необхідними даними, зокрема номером телефону та банківським рахунком.

Працівники отримують підтвердження в "Дії", після чого кошти перераховуються безпосередньо на їхні банківські рахунки.

"У межах експериментального проєкту доплата нараховується за січень, лютий і березень 2026 року. Кошти виплачують до кінця місяця, що настає після виконання аварійно-відновлювальних робіт. Наприклад, за роботи у січні — виплата надійде до кінця лютого", – пояснили у Мінрозвитку.

Нарахування здійснюється до кінця місяця, що настає після виконання аварійно-відновлювальних робіт — тобто, за січень — до кінця лютого.

Фінансування програми у 2026 році здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

