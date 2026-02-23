Уряд виділив 246,4 мільйона гривень аварійно-ремонтним бригадам

Уряд виділив 246,4 мільйона гривень на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд виділив 246,4 млн грн на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад, які в січні цього року відновлювали українську енергетику", – написав він у Телеграм.

Він зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на виплати додаткових 20 тис. грн тим, хто повертає українцям світло, тепло та воду. Гроші будуть перераховані на актуальні банківські рахунки працівників бригад.

До проєкту долучені всі підприємства паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та "Укрзалізниці".

Списки людей, яким надається підтримка, формують самі підприємства та подають через Дію.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у січні 2026 до аварійно-відновлювальних робіт залучили 6500 комунальників, які мають отримати додаткові 20 000 грн від держави.

Раніше повідомлялося, що працівники сфер, які брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів, можуть отримати додаткові виплати у 20 000 гривень за січень, лютий і березень.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що влада ухвалила рішення про доплати працівникам, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт під час надзвичайної ситуації.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" за дорученням міського голови Києва Віталія Кличка виділило 50 млн грн на преміювання працівників, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці.