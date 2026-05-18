Аварійники отримають фінальні виплати урядової підтримки

Розпочинаються додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці, і це фінальна виплата підтримки у 20 тисяч гривень.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Цього тижня розпочнуться додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці", – написала вона у Телеграм.

За її словами, кошти отримають майже 14 000 людей: енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів.

"Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень і лютий уже надійшли у повному обсязі", – зазначила Свириденко.

Вона подякувала "всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно-відновлювальних бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах".

Наприкінці лютого працівники аварійно-ремонтних бригад, які брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів, почали отримувати додаткові виплати.

Раніше повідомлялося, що уряд виділив 246,4 мільйона гривень на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад.

Раніше повідомлялося, що у січні 2026 до аварійно-відновлювальних робіт залучили 6500 комунальників, які мають отримати додаткові 20 000 грн від держави.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що депутати мають ухвалити рішення щодо надання одноразової допомоги 40 000 гривень киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах через пошкодження житла внаслідок аварії на інженерних мережах (водо- та теплопостачання).