Доплати тим, хто ліквідує наслідки обстрілів: у "Дії" стартував прийом заявок

Андрій Муравський — 6 лютого, 15:53
Телеграм міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби

Працівники сфер, які брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів, можуть отримати додаткові виплати у 20 000 гривень за січень, лютий і березень.

Про це повідомляє держпідприємство "Дія".

"Виплата доступна для енергетиків, працівників водоканалів, газової галузі та Укрзалізниці, які брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів та аварій. 20000 грн на місяць нараховується, навіть якщо ви відпрацювали лише кілька днів у цей період", – говориться у повідомленні.

У повідомленні зазначено, що Міністерство цифрової трансформації подбало, "щоб все було просто без жодних черг та паперів".

"Авторизуйтесь на порталі Дія як керівник або уповноважена особа. Подайте заяву за попередній місяць з 6 до 15 числа", – говориться у повідомленні.

Якщо компанія є у списках від профільних міністерств, форма відкриється автоматично. "Вкажіть дані працівників: ПІБ, РНОКПП, посаду, номер рахунку (будь-який банк) та телефон. Підпишіть заяву КЕПом. Якщо подає філія — достатньо підпису керівника філії", – говориться у повідомленні.

Після цього прийде пуш-повідомлення в застосунок "Дія". "Це означає, що вас включено до переліку, і невдовзі Ощадбанк перерахує кошти на ваш рахунок", – зазначає "Дія".

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що влада ухвалила рішення про доплати працівникам, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт під час надзвичайної ситуації.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" за дорученням міського голови Києва Віталія Кличка виділило 50 млн грн на преміювання працівників, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці.

Уряд збільшує мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників.

Працівники "Укрзалізниці", які ліквідовують наслідки російських атак, до кінця опалювального сезону отримуватимуть додаткові 20 тис грн щомісяця.

