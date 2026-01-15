У Києві виділили 50 мільйонів на преміювання працівників теплоенерго: хто ще отримає премії

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" за дорученням міського голови Києва Віталія Кличка виділило 50 млн грн на преміювання працівників, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці.

Про це повідомив Кличко.

"КП "Київтеплоенерго" вже виділило 50 млн гривень на преміювання працівників за моїм дорученням. (У грудні минулого року Київрада виділяла теплопідприємству 350 млн на поповнення обігових коштів)", - написав Кличко в Телеграм-каналі.

Зазначається, що виплатити додаткову грошову винагороду своїм робітникам мають керуючі компанії, "Київводоканал", "Київавтодор" та Київська служба порятунку.

"Нагадаю, я давав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги", – розповів Кличко.

Нагадаємо:

Станом на 15 січня близько 300 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення.

Уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній.