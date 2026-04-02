До суду скерували справу голови одного з міст на Київщині

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо міського голови одного з міст Київщини, якому інкримінують недостовірне декларування, а також знищення об'єкта археологічної спадщини.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Прокуратура не називає прізвище, але, вочевидь, ідеться про міського голову міста Переяслава Вячеслава Саулка.

Відомо, що раніше Саулку повідомили про підозру через розкопки важкою технікою на території пам'ятки національного значення в історичному центрі міста.

"За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо міського голови одного з міст Київщини", – йдеться у повідомленні ОГП.

"Йому інкримінують внесення завідомо недостовірних відомостей до декларацій та умисне знищення об'єкта археологічної спадщини національного значення", – зазначає прокуратура.

Слідством встановлено, що протягом трьох років обвинувачений подавав декларації з істотними недостовірними відомостями.

Зокрема, не задекларував нерухомість, оформлену на члена сім'ї, вартістю понад 7,2 млн грн, грошові активи на рахунках і фінансові зобов'язання на 600 тис. грн.

Загалом щороку приховував відомості на понад 9 млн грн.

Прокуратура також зазначає, що у 2025 році посадовець, не маючи необхідних дозволів, організував і фактично здійснював земляні роботи на пам'ятці археології.

"За його вказівками спецтехнікою вирито котлован і знято культурний шар, що містив залишки монастирських споруд XVIII ст., поховання та об'єкти давньоруської доби", – пояснили у прокуратурі.

За даними ОГП, унаслідок цього державі завдано збитків на понад 18,9 млн грн.

