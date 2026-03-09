Депутату сільради, який приховав 4,4 мільйона гривень, присудили громадські роботи

Суд призначив 150 годин громадських робіт депутату сільради на Кіровоградщині, який приховав відомості про землю та нерухомість на майже 4,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Суд визнав винним депутата Надлацької сільської ради Голованівського району Кіровоградської області у декларуванні недостовірної інформації", – повідомляє НАЗК.

Підставою для ухвалення рішення стали матеріали досудового розслідування, розпочатого за результатами контролю щодо повноти заповнення декларації проведеного нацагентством.

Під час проведення контролю уповноважені особи НАЗК з'ясували, що депутат вніс у декларацію за 2024 рік недостовірні відомості, приховавши відомості щодо низки земельних ділянок та нерухомості, які відрізняються від достовірних на майже 4,4 млн грн.

"Суд призначив народному обранцю покарання у вигляді 150 годин громадських робіт, а також позбавив права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з виконанням функцій місцевого самоврядування впродовж одного року", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

На Вінничині повідомили про підозру депутату селищної ради, який у декларації не відобразив понад 11 мільйонів гривень.

Раніше на Полтавщині підозру у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації повідомили депутату міської ради.

САП і НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей голові Одеської облради та його дружині – народній депутатці. Йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину – депутатцу від Слуги Народу Юлії Діденко.

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи, якими користується депутат однієї із селищних рад на Київщині. Йдеться про автівки і землю вартістю п'ять мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно депутата Житомирської міської ради за декларування недостовірних відомостей на понад 8,7 млн грн.