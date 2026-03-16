У миколаївського ексдепутата можуть конфіскувати квартиру й авто

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього депутата місцевої ради в Миколаївській області вартістю понад 5,4 мільйона гривень та стягнути їх в дохід держави.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, які в 2024 році набула у власність родина колишнього депутата місцевої ради в Миколаївській області.

Мова йде про автомобіль Renault Duster, придбаний за більш ніж мільйон гривень та оформлений на ексдепутата та про квартиру в м. Стрий на Львівщині вартістю 4,4 млн грн, оформлену на дружину.

"Аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сім'ї свідчить про неможливість набуття цих активів за рахунок законних прибутків", – говориться у повідомленні.

Позов ґрунтується на матеріалах НАЗК та доказах, самостійно зібраних прокурором САП. Вищий антикорупційний судом за заявою прокурора САП у порядку забезпечення позову наклав арешт на вказане майно.

