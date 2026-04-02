Депутат сільради на Житомирщині "забув" задекларувати 46 мільйонів гривень

Прокуратура повідомила про підозру депутату сільської ради Бердичівського району Житомирської області, який не задекларував понад 46 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Ідеться про депутата Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, якому вручили підозру прокурори Житомирської обласної прокуратури.

НАЗК здійснило повну перевірку декларацій за 2022, 2023 та 2024 роки і встановило, що депутат серед іншого приховав від декларування відомості про доходи від підприємницької діяльності та доходи із невстановлених джерел, корпоративні права у товариствах тощо.

Так, депутат приховав отримані ним у 2023 році доходи із невстановлених джерел на понад 5,8 млн грн, використані на погашення боргу та фінансові зобов'язання перед належними йому товариствами на понад 23 млн грн.

Також ідеться про видатки на погашення цих зобов'язань на понад 9,4 млн грн, власні доходи від підприємницької діяльності, відчуження майна та заробітної плати, сукупно на понад 325 тис. грн, отримані у 2022 році.

Депутат "забув" задекларувати власні корпоративні права у товариствах на понад 5,7 млн грн та земельну ділянку на Житомирщині.

Посадовцю інкримінується умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей. Досудове розслідування здійснюється слідчими Нацполіції в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього депутата місцевої ради в Миколаївській області вартістю понад 5,4 мільйона гривень та стягнути їх в дохід держави.

Раніше повідомлялося, що до суду скерували обвинувальний акт стосовно депутата міської ради: він не задекларував активи на десять мільйонів гривень, а його дружина придбала дороге авто нібито лише за 10 тисяч гривень.

Раніше суд призначив 150 годин громадських робіт депутату сільради на Кіровоградщині, який приховав відомості про землю та нерухомість на майже 4,4 мільйона гривень.

На Вінничині повідомили про підозру депутату селищної ради, який у декларації не відобразив понад 11 мільйонів гривень.

САП і НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей голові Одеської облради та його дружині – народній депутатці. Йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину – депутатцу від Слуги Народу Юлії Діденко.