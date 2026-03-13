НАЗК не повірило, що дружина депутата купила BMW за 10 тисяч гривень

До суду скерували обвинувальний акт стосовно депутата міської ради: він не задекларував активи на десять мільйонів гривень, а його дружина придбала дороге авто нібито лише за 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Офіс генерального прокурора та Головне слідче управління Національної поліції України скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата Черкаської міської ради. Йому інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації.

Під час повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК встановило, що декларант вказав неправдиві відомості про наявні у нього та дружини грошові активи на загальну суму 9,7 мільйона гривень (у тому числі готівку).

У 2023 році ці кошти були витрачені, зокрема, на покупку BMW X6, 2023 року випуску вартістю понад 123 тисяч доларів, Mercedes-Benz, S350D, 2021 року випуску вартістю понад 100 тисяч доларів.

Ще одну автівку, BMW M3, 2022 року випуску ринковою вартістю понад 100 тисяч доларів дружина депутата за документами придбала нібито лише за 10 тисяч гривень.

Крім того, у декларації він "забув" про 300 тисяч гривень на банківських рахунках.

