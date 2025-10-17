Держслужба геології та надр оголосила нові аукціони: які ділянки

Державна служба геології та надр України оголосила проведення одинадцятих аукціонів у 2025 році, на які запропонувала 12 ділянок надр із покладами глини та бурштину.

Інформація про це опублікована на сайті Держслужби геології та надр України

Загальна початкова вартість лотів становить 112 175 984 гривні, зазначено у повідомленні.

Торги заплановані на 5 листопада 2025 року та проходитимуть на платформі Прозорро.Продажі в режимі реального часу. Всі об'єкти номіновані надрокористувачами.

"Надання спеціальних дозволів на користування надрами через електронні аукціони гарантує чесні конкурентні змагання всіх учасників торгів.", – наголосив Голова Служби Олег Гоцинець.

Переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот, що дозволяє встановити ринкову вартість спецдозволу

На одинадцяті аукціони 2025 року виставили таки ділянки, як Ділянка Андрійківська, Ділянка Житомирецька, Ділянка Лівобережна 1, Ділянка Лівобережна 2, Ділянка Лівобережна 3, Ділянка Майголине, Ділянка Нівецьк 7, Ірлявська ділянка, Ділянка Нивецьк 2, Ділянка Озерна, Ділянка Скочище та Ділянка Кайтанівка.

Нагадаємо:

Переможець конкурсу на розробку родовища Ділянка Добра отримає спецдозвіл на 50 років і зможе видобувати та збагачувати літій, ніобій, рубідій, тантал, цезій, берилій, вольфрам та золото.

Рішення про початок конкурсу для інвесторів на родовище літію "Добра" у Кіровоградській області уряд ухвалив на позачерговому засіданні 27 серпня. Повідомлялося, що ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій.

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що делегація U.S. International Development Finance Corporation відвідала Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні".

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

Як повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів доларів США до кінця 2026 року, а з урахуванням співфінансування проєктів в Україну буде вкладено ще сотні мільйонів доларів.

Раніше Державна служба геології та надр України оголосила проведення аукціонів, на які запропонувала чотири ділянки надр із покладами газу, нафти та конденсату. На аукціон виставлені такі лоти: Острівська площа Ділянка Іспаська, Венеславівська ділянка таНоводиканська площа.