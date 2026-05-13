ФДМУ приватизує харківський "Трансзв'язок": стартова ціна аукціону зросла у 10 разів

Фонд держмайна 12 травня провів онлайн-аукціон з приватизації 100% державного пакету акцій АТ "Харківський електротехнічний завод "Трансзв'язок".

Як повідомляється на сайті Prozorro.Продажі, переможцем стало ТОВ "Код енд Клік".

Загалом на аукціон прийшли сім учасників. Переможець запропонував за 100% акцій заводу 137,4 млн грн. Ця сума перевищує стартову ціну (14,35 млн грн) в 9,6 раза.

"Трансзв'язок" спеціалізується на виробництві залізничної сигналізації та електротехнічного обладнання для залізниці.

На сайті Фонду держмайна зазначається, що до складу заводу входить:

34 виробничі будівлі загальною площею 36 тис. м²;

106 додаткових споруд, що включають інженерні мережі, комунікації та внутрішні дороги

24 одиниці транспортних засобів (спецтехніка, вантажні та легкові автомобілі) 1974-2002 років випуску.

"Трансзв'язок" розташований на земельній ділянці розміром 8,5 га на вул. Силікатній в Харкові.

Станом на 16.03.2026 частину нерухомого майна заводу передано в оренду (33 договори оренди).

Бенефіціаркою та директоркою ТОВ "Код енд Клік" є Олена Ткачук.

У лютому у Києві успішно приватизували за 381 млн грн науково-дослідний інститут "Оріон".