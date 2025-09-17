Держслужба геології готує до конкурсу родовище Ділянка Добра

Переможець конкурсу на розробку родовища Ділянка Добра отримає спецдозвіл на 50 років і зможе видобувати та збагачувати літій, ніобій, рубідій, тантал, цезій, берилій, вольфрам та золото.

Про це повідомляє Державна служба геології та надр України.

Укладення угоди про розподіл корисних копалин родовища Ділянка Добра – важливий крок для розвитку вітчизняної гірничодобувної галузі й інтеграції України в глобальні ланцюги постачання критичних мінералів, зазначив голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

"Відповідно до статті 7 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2025 року № 1059 оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл металічних корисних копалин, які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах родовища Ділянка Добра", – говориться у повідомленні.

Граничний строк подання заяв на участь у конкурсах – до 12 грудня 2025 року.

Ділянка Добра, загальною площею 17,07 кв. км, розташована в Кіровоградській області. Складається з двох окремих зон близько розташованих жил рудоносних пегматитів – Станкуватської та Надія і трьох рудопроявів вольфраму, що розташовані на східному фланзі.

Наявність у рудах двох літієвих мінералів (петаліту і сподумену) дозволяє отримувати селективним шляхом сподуменовий і петалітовий концентрати.

Участь у конкурсах можуть взяти українські й іноземні компанії, "крім представників держави, яка здійснює збройну агресію проти України або значною мірою сприяє вчиненню таких дій", уточнили у службі

Також участь у конкурсі не можуть взяти представники країни, що не виконує рекомендації міжнародних організацій задіяних у сфері боротьби з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму чи розповсюдженням зброї масового знищення.

"Початок міжнародних конкурсів УРП щодо корисних копалин критичного значення є одним із індикаторів виконання плану Ukraine Facility. Реалізація конкурсу стане поштовхом до формування вітчизняного високотехнологічного виробництва", – зазначив Гоцинець.

Нагадаємо:

Рішення про початок конкурсу для інвесторів на родовище літію "Добра" у Кіровоградській області уряд ухвалив на позачерговому засіданні 27 серпня. Повідомлялося, що ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій.

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що делегація U.S. International Development Finance Corporation відвідала Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні".

Також Державна служба геології та надр України оголосила проведення аукціонів, на які запропонувала чотири ділянки надр із покладами газу, нафти та конденсату. На аукціон виставлені такі лоти: Острівська площа Ділянка Іспаська, Венеславівська ділянка таНоводиканська площа.