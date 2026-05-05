На аукціон виставили нове нафтогазове родовище за мільярд

Державна служба геології та надр України оголосила аукціон із продажу спеціального дозволу на користування Лисовицькою вуглеводневою площею у Львівській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє Nadra.Info із посиланням на дані майданчика UBIZ.ua і оприлюднений наказ Держгеонадр.

Торги призначено на 29 липня 2026 року. Початкова ціна лоту – 1,1 млрд грн без ПДВ, що робить нафтогазову ділянку однією з найдорожчих.

Виставлений на продаж спецдозвіл – 20-річний наскрізний (передбачає геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням).

Корисні копалини на Лисовицькій площі: газ природний, нафта, газ, розчинений у нафті, конденсат. Площа ділянки – 80,11 кв. км

Лисовицька площа розташована у Калуському районі Івано-Франківської області та Стрийському районіі Львівської області.

В межах її контуру знаходиться низка гідрологічних памʼяток природи місцевого значення, лісовий заказник місцевого значення "Моршинське узлісся", ландшафтний заказник місцевого значення "Моршинський", заповідне урочище "Вязина Болехівська" та ін.

Торги Лисовицькою площею ініціювала створена в лютому 2025 року компанія ТОВ "Флексор Інвест" із Києва (одноосібний власник і керівник – Богдан Кравченко з Кременчуцького району Полтавської області).

Державна служба геології та надр України у 2025 році за результатами онлайн-аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами реалізувала 76 лотів загальною вартістю 1,82 млрд грн.