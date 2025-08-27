Уряд починає конкурс для інвесторів на родовище літію "Добра" на Кіровоградщині
На позачерговому засіданні уряду ухвалили рішення про початок конкурсу для інвесторів на родовище літію "Добра" у Кіровоградській області.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Починаємо конкурс на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області. Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій", – написала вона в Telegram.
Вона зазначила, що очікується інвестор, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні. Наступні кроки: публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, далі — визначення переможця, повідомила Свириденко.
Нагадаємо:
В червні стало відомо, що уряд України готується відкрити тендери на розробку великого родовища літію в центральній Україні.