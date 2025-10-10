Угода про надра із США: Соболев розповів про залучення сотні мільйонів доларів інвестицій

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів доларів США до кінця 2026 року, а з урахуванням співфінансування проєктів в Україну буде вкладено ще сотні мільйонів доларів.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Укрінформ.

"Ми знаємо, що фонд десь буде в розмірі 200 млн доларів до кінця наступного року. Звісно, ці вкладення будуть розтягнені в часі", - сказав Соболев.

Він зазначив, що наразі є велика зацікавленість у співфінансуванні проєктів фонду.

"Це буде відповідно впливати на ВВП, але оцінки давати рано. Побачимо протягом кількох років", - додав він.

Соболев також розповів, що вересневий візит американської делегації підвищив інтерес США до реалізації угоди про надра з Україною, пише LIGA.net.

"Зацікавленість дуже висока, ми спілкуємося щотижня. Це дуже допомагає співпраці зі Штатами, вони дуже гарно на Україну реагують, в тому числі завдяки реалізації цієї угоди", – сказав міністр.

За його словами, про інтерес США свідчить сума внеску в капітал фонду. Ще у травні йшлося про $25 мільйонів, але у підсумку американці вирішили інвестувати $75 мільйонів.

"Вони побачили, що проєкти дійсно є, бізнес в Україні працює, тут дійсно є корисні копалини і компанії, які вміють їх видобувати й переробляти", – сказав міністр, додавши, що делегація США відвідала Кіровоградську область, Київщину, Львівщину, де зустрічалася з великою кількістю бізнесів, щоб сформулювати собі перелік проєктів, в який можна інвестувати.

Нагадаємо:

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

Свириденко оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

НАК "Нафтогаз" пропонує кілька проєктів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США.