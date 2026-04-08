Недобудований хмарочос Sky Towers купила компанія ексміністра Злочевського

Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві продали з аукціону за 560,47 мільйона гривень товариству "Тех Інвест Постач Плюс".

Інформація про це опублікована на сайті електронних аукціонів OpenMarket.

За даними ЗМІ, Роман Чумак через компанію "Фінанс Облік Консалт" володів фінансовою компанією "Юніверсал компані", яка змінила назву на "Скайфол Фінанс" і належить сестрам Анні та Каріні Злочевським – донькам ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

ТОВ "Тех Інвест Постач Плюс" було одним із трьох зареєтрованих на аукціоні, однак єдине сплатило гарантійний внесок. Переможець має сплатити кошти до 18 квітня.

"Об'єкт незавершеного будівництва громадський центр, що розташований на земельній ділянці, загальною площею 0,74 га у Шевченківському районі м. Києва", – говориться у повідомленні.

Загальна площа будівництва складає 51 355.9 кв.м., готовність – 51%.

Запроектована будівля бізнес-центру Sky Towers являє собою композицію з двох прямокутних веж, поєднаних стилобатом, та окремої двоповерхової споруди банку зі східної сторони комплексу.

"Рік припинення будівництва 2015, будівля складається фактично з 27 поверхів, підземних поверхів - 8, побудовано 27 поверхів з 47-ми за проектом", – зазначено на сайті OpenMarket.

Електропостачання наявне, але відімкнено, газопостачання, теплопостачання, водопостачання, водовідведення та опалення запроектовані.

За функціональним призначенням комплекс включатиме офісні приміщення, торгову зону; окрему будівлю відділення банку, восьмирівневий підземний паркінг на 878 машиномісць тощо.

Будівництво Sky Towers розпочала компанія KDD Group (Kyiv Donbas Development Group) у 2007 році.

Станом на 2021 рік найбільшими акціонерами девелопера були громадянин США Олександр Левін, структури агрохолдингу Kernel Андрія Веревського та брати В'ячеслав і Олександр Константіновські.

Забудовник позичив в Укрексімбанку три мільярда гривень на це будівництво, але через проблеми з фінансуванням будівництво зупинилось у 2015 році. У 2021 році банк виграв суд у справі кредитного боргу.

Недобудований хмарочос Sky Towers не могли продати впродовж пʼяти років.

Нагадаємо:

Раніше журналісти виявили, що Злочевський придбав двоє апартаментів у комплексі W Residences - The Palm на узбережжі Перської затоки на штучному острові-пальмі за 11 млн доларів.

На момент купівлі нерухомості у 2019 році Злочевський вже не був при владі і згодом був оголошений у розшук через підозри в економічних злочинах. Поки тривав судовий процес, ексміністр переписав майно на доньку Анну Злочевську.

В жовтні 2025 року Каріна Злочевська й Анна Злочевська стали власниками компанії ТОВ "Сторенс", яка в грудні минулого року на вторинному ринку придбала спецдозвіл на видобування природного газу на родовищі Старобогородчанське в Івано-Франківській області.

Після набуття контролю над Старобогородчанським родовищем і перш ніж перейти сестрам Злочевським, ТОВ "Сторенс" двічі змінило власників: в травні 2025 року перейшло від Павла Вишенського до Олександра Кірімова, а у вересні – до Романа Чумака.

На початку 2023 року компанія Укемоті", яку пізніше офіційно записали на дочок Злочевського, придбала нерухомість, де розташовується популярний ресторан Kyiv Food Market.