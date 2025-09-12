Держслужба геології продасть спецідозволи на чотири ділянки

Державна служба геології та надр України оголосила проведення аукціонів, на які запропонувала чотири ділянки надр із покладами газу, нафти та конденсату.

Інформація про це опублікована на сайті держслужби.

На аукціон виставлені такі лоти: Острівська площа Ділянка Іспаська, Венеславівська ділянка таНоводиканська площа.

"Загальна початкова вартість лотів становить 516 547 130,37 гривні. Торги заплановані на 11 грудня 2025 року та проходитимуть на платформі Прозорро.Продажі в режимі реального часу. Всі об’єкти номіновані надрокористувачами", – говориться у повідомленні.

"Надання спеціальних дозволів на користування надрами через електронні аукціони гарантує чесні конкурентні змагання всіх учасників торгів. Переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот, що дозволяє встановити ринкову вартість спецдозволу", – запевняє голова служби Олег Гоцинець.

Держслужба нагадає,що стартували конкурси з на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Межигірської та Свічанської ділянок надр.

Нагадаємо:

Державна служба геології та надр України запустила Державний реєстр нафтових та газових свердловин з інформацію про понад 12,5 тисяч об’єктів.

13 серпня стало відомо, що Кабінет міністрів планує оголосити новий конкурс для інвесторів на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах двох нафтогазових ділянок в Україні - Свічанської та Межигірської.

Раніше у Державній службі геології та надр України повідомили, що якщо говорити про всіі спецдозволи, за час з 1991 року видано 11 тис., десь приблизно 300-200 точно можна вважати "сплячими", і в основному це стосується нафти і газу.