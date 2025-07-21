Депутати просять преференції для авіапрому у рамках Defence City

Народні депутати подали правки до законопроєктів про створення Defence City, щоб авіабудівні підприємства отримали такі ж преференції, як і інші учасники оборонно-промислового комплексу, щоб розвивати авіаційну спроможність України.

Про це пише УНН.

"Народні депутати з комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки подали правки до законопроєктів про створення Defence City з пропозицією, щоб авіабудівні підприємства отримали такі самі преференції, як і інші учасники оборонно‑промислового комплексу", – говориться у повідомленні.

Як нагадує агентства, на минулому тижні Рада ухвалила у першому читанні три законопроєкти, що передбачають зміни до Податкового, Митного та Бюджетного кодексів відповідно і спрямовані на стимулювання розвитку оборонної промисловості.

Попри загальне схвалення ініціативи, літакобудівна галузь, яка забезпечує ремонт і модернізацію літаків та гелікоптерів, наразі не підпадає під критерії Defence City, а відповідно залишається без пільг, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.

До 1 січня 2036 року резиденти Defence City будуть звільнені від сплати податку на прибуток за умови реінвестування, земельного податку, податку на нерухомість, екологічного податку.

Раніше повідомлялося, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України опрацьовує питання внесення змін до Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України веде переговори з представниками шведської компанії SAAB щодо модернізації парку радянських літаків з використанням сучасної авіоніки, в тому числі шведського виробництва.

Шведська та українська оборонні компанії Saab і Radionix підписали меморандум про взаєморозуміння щодо наміру сформувати стратегічну співпрацю у сфері датчиків та оборонної електроніки з метою зміцнення обороноздатності України.

Також раніше повідомлялося, що АТ "Антонов" закінчив дефектацію знищеного літака Ан-225 "Мрія", яку треба було провести якомога швидше, щоб зберегти вцілілі деталі. Після чого компанія "зосередила ресурси на більш пріоритетних для держави задачах".

Точна вартість нового літака Ан-225 ще невідома, вона зокрема залежатиме від того, чи зможе "Антонов" використати як донорів комплектуючих російські літаки "Руслан" в Канаді та Німеччині, які можуть бути конфісковані на користь України.

Крім того, повідомлялося, що корпорація Boeing та українська компанія "Антонов" підписали попередню угоду, яка може посприяти спільному виробництву безпілотних систем для України.

Раніше повідомлялося, що будівля, яку використовувала компанія Boeing у Києві, зазнала серйозних ушкоджень під час масштабної російської повітряної атаки.