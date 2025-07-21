Депутаты просят преференции для авиапрома в рамках Defence City

Народные депутаты подали правки в законопроекты о создании Defence City, чтобы авиастроительные предприятия получили такие же преференции, как и другие участники оборонно-промышленного комплекса, чтобы развивать авиационную способность Украины.

Об этом пишет УНН.

"Народные депутаты из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подали правки в законопроекты о создании Defence City с предложением, чтобы авиастроительные предприятия получили такие же преференции, как и другие участники оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Как напоминает агентство, на прошлой неделе Рада приняла в первом чтении три законопроекта, предусматривающие изменения в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы соответственно и направленные на стимулирование развития оборонной промышленности.

Несмотря на общее одобрение инициативы, самолетостроительная отрасль, которая обеспечивает ремонт и модернизацию самолетов и вертолетов, пока не подпадает под критерии Defence City, а соответственно остается без льгот, говорится в сообщении.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроекты по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые предусматривают создание в Украине налогового пространства Defence City.

До 1 января 2036 года резиденты Defence City будут освобождены от уплаты налога на прибыль при условии реинвестирования, земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога.

Ранее сообщалось, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины прорабатывает вопрос внесения изменений в Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины ведет переговоры с представителями шведской компании SAAB по модернизации парка советских самолетов с использованием современной авионики, в том числе шведского производства.

Шведская и украинская оборонные компании Saab и Radionix подписали меморандум о взаимопонимании относительно намерения сформировать стратегическое сотрудничество в сфере датчиков и оборонной электроники с целью укрепления обороноспособности Украины.

Также ранее сообщалось, что АО "Антонов" закончил дефектацию уничтоженного самолета Ан-225 "Мрия", которую надо было провести как можно быстрее, чтобы сохранить уцелевшие детали. После чего компания "сосредоточила ресурсы на более приоритетных для государства задачах".

Точная стоимость нового самолета Ан-225 еще неизвестна, она в частности будет зависеть от того, сможет ли "Антонов" использовать в качестве доноров комплектующих российские самолеты "Руслан" в Канаде и Германии, которые могут быть конфискованы в пользу Украины.

Кроме того, сообщалось, что корпорация Boeing и украинская компания "Антонов" подписали предварительное соглашение, которое может поспособствовать совместному производству беспилотных систем для Украины.

Ранее сообщалось, что здание, которое использовала компания Boeing в Киеве, получило серьезные повреждения во время масштабной российской воздушной атаки.