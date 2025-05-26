Мінстратегпром готує зміни до програми розвитку авіапромисловості

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України опрацьовує питання внесення змін до Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості.

Про це розповів Юрій Кривошея, в.о. начальника управління державної політики авіаційної та ракетної промисловості Мінстратегпрому, повідомляє "Укрінформ".

Такі зміни необхідні для актуалізації завдань і заходів, передбачених програмою раніше, зазначив він під час круглого столу, організованого Аерокосмічною Асоціацією України.

Також Уряд схвалив проєкт змін до Закону України про розвиток літакобудівної промисловості, і відповідний документ вже зареєстрований у парламенті, сказав Кривошея.

Галузь потребує державної підтримки через законодавчі механізми і створення дієвої правової екосистеми з підтримки і розвитку української авіації, зазначив голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України Руслан Мельниченко. Зокрема, це питання митного та податкового законодавства.

Втрата податкових преференцій, проблеми з імпортом певних комплектуючих, необхідність модернізації техніки та нарощування виробничих потужностей – основні виклики, що стоять перед авіаційною галуззю України, зазначалося під час заходу.

Так, зокорема, чинні постанови уряду фактично блокують імпорт через схожість з російськими товарами, що створює ризики кримінального переслідування для підприємств і потребує нормативного перегляду.

У той же час, підприємства приватного сектору готові брати активну участь в модернізації авіатехніки. Так, вони здатні встановлювати новітні зразки авіоніки та відновлювати озброєння.

За словами командувача армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Павла Бардакова, з 2023 року на українських вертольотах вже інтегровано зразки західного озброєння. Нині основними завданнями є забезпечення авіаційними засобами ураження, підвищення справності техніки та формування вертикалі управління.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України веде переговори з представниками шведської компанії SAAB щодо модернізації парку радянських літаків з використанням сучасної авіоніки, в тому числі шведського виробництва. Йдеться, зокрема, про оснащення літаків новими радарами, системами захисту і радіоелектронної протидії.

Також раніше повідомлялося, що АТ "Антонов" закінчив дефектацію знищеного літака Ан-225 "Мрія", яку треба було провести якомога швидше, щоб зберегти вцілілі деталі. Після чого компанія "зосередила ресурси на більш пріоритетних для держави задачах".

Точна вартість нового літака Ан-225 ще невідома, вона зокрема залежатиме від того, чи зможе "Антонов" використати як донорів комплектуючих російські літаки "Руслан" в Канаді та Німеччині, які можуть бути конфісковані на користь України.

Крім того, повідомлялося, що корпорація Boeing та українська компанія "Антонов" підписали попередню угоду, яка може посприяти спільному виробництву безпілотних систем для України.

Також повідомлялося, що Литва розглядає запуск виробництва морських дронів та іншої зброї за схемою "1+1" — один для себе, один для України. Крім українських ударних надводних дронів Міноборони Литви зацікавилося також ракетними дронами та іншим озброєнням.