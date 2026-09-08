Уряд вніс до Ради новий законопроєкт щодо фінмоніторингу політично значущих осіб

Уряд зареєстровав у Раді законопроєкт, який змінює принцип фінмоніторингу колишніх політично значущих осіб – раніше вимогу щодо цього інсталювали у законопроєкт про оподаткування доходів від цифрових платформ.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

"У Верховній Раді вже зареєстровано новий урядовий законопроєкт 16051, яким, серед іншого, пропонується змінити норму про фінмоніторинг PEP, через яку президент не підписав попередню редакцію закону 15111-д про оподаткування доходів від цифрових платформ", – написала вона у Телеграм.

Уряд вніс новий проєкт з правками, які змінюють принцип контролю за колишніми PEP: посилений фінмоніторинг після залишення посади має діяти щонайменше 12 місяців і не припинятися автоматично після спливу цього строку. Далі його тривалість залежатиме від індивідуальної оцінки ризиків, зазначила вона.

"Проблема 15111-д була у тому, що в нього інсталювали норму, яка взагалі не мала стосунку до його змісту. Ця норма послаблювала фінмоніторинг колишніх РЕРів (політично значущих осіб) через 12 місяців після залишення посади", – написала Василевська-Смаглюк у Телеграм.

За попередньою редакцією після того, як сплив рік, банк міг продовжувати застосовувати посилені заходи лише за наявності обґрунтованого і документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику.

"Це руйнувало важливий антикорупційний запобіжник, що обурило наших міжнародних партнерів, зокрема Раду ЄС та ЄК, які закликали президента не підписувати закон у такій редакції", – пояснила.

Тепер уряд повертає первісну логіку норми про фінмоніторинг і пропонує таку редакцію: посилений фінмоніторинг колишнього PEP має діяти щонайменше 12 місяців.

Після цього банк повинен провести індивідуальну оцінку ризику. Якщо ризики, властиві PEP, зберігаються, посилений контроль продовжується доти, доки банк не встановить, що таких ризиків більше немає.

Оцінку при цьому треба повторювати щонайменше раз на рік.

Така сама логіка пропонується для членів сім'ї та пов'язаних осіб колишнього PEP.

Водночас сам факт того, що людина колись була PEP, після спливу 12 місяців не може бути достатньою підставою для відмови банку в обслуговуванні. А якщо банк все-таки відмовив у встановленні або підтриманні ділових відносин, клієнт отримує окреме право вимагати перегляду цього рішення.

"Різниця принципова. У 15111-д через рік для продовження посиленого контролю банк мав окремо довести високий або неприйнятно високий ризик. У новому урядовому законопроєкті 16051 посилений контроль діє щонайменше рік, а потім продовжується, доки індивідуальна оцінка показує, що ризики, властиві PEP, зберігаються", – каже народна депутатка.

Нагадаємо:

Податковий комітет ВР прибрав із законопроєкту №15112-1 про оподаткування міжнародних посилок норму, яка мала спробу пом'якшити правила фінмоніторингу для топпосадовців.

До того 6 квітня стало відомо, що в законопроєкт про оподаткування посилок №15112-1 вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів, що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень.