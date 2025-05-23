Україна хоче встановити шведську авіоніку на військові радянські літаки

Міністерство оборони України веде переговори з представниками шведської компанії SAAB щодо модернізації парку радянських літаків з використанням сучасної авіоніки, в тому числі шведського виробництва.

Про це повідомило міністерство за результати зустрічі заступника міністра оборони з розвитку авіації Олександра Козенка з делегацією SAAB на чолі з директором відділу у справах України Томасом Лінденом.

Йдеться, зокрема, про оснащення літаків новими радарами, системами захисту і радіоелектронної протидії.

У Міноборони зазначають, що співпраця з SAAB дозволить адаптувати техніку під сучасні вимоги, а шведська сторона отримає зворотний зв'язок на основі бойового досвіду.

Також сторони обговорили можливість передання Україні літаків SAAB, якщо буде ухвалено позитивне політичне рішення, та домовилися продовжити консультації щодо реалізації домовленостей.

Нагадаємо:

Шведська та українська оборонні компанії Saab і Radionix підписали меморандум про взаєморозуміння щодо наміру сформувати стратегічну співпрацю у сфері датчиків та оборонної електроніки з метою зміцнення обороноздатності України.